財務省は２日、９月に発行する個人向け国債の利率を発表した。１０年変動金利型の初回利率は、８月発行の年０．２８％から引き上げ、年０．３９％とした。２０１４年７月の０．４０％以来、約９年ぶりの高水準。日銀が７月の金融政策決定会合で決めた政策修正を受け、長期金利が上昇していることを反映した。募集期間は８月３～３１日。