ジャパンディスプレイ（ＪＤＩ）は２日、鳥取工場（鳥取市）での車載向け液晶パネルの生産を２０２５年３月に終了すると発表した。従業員４９９人のうち、生産に関わる約１２０人はほかの拠点などへ配置転換する。同拠点は開発、設計、品質保証等の拠点として存続する。