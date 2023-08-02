３日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年08月02日17時53分
▽巨人・戸郷―ヤクルト・ピーターズ（東京ドーム）
▽中日・仲地―阪神・ビーズリー（バンテリンドームナゴヤ）
▽広島・床田―ＤｅＮＡ・バウアー（マツダスタジアム）
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