資格確認書、有効期限を柔軟化 保険証廃止延期せず―岸田首相、４日会見
2023年08月02日20時53分
現行の健康保険証を２０２４年秋に廃止しマイナンバーカードと一体化することに関し、岸田文雄首相が４日に記者会見し、新たな対応を説明することが分かった。複数の政府関係者が２日、明らかにした。廃止時期の延期は見送り、保険証の代わりに発行する「資格確認書」の有効期限は柔軟に対応する方向で調整している。
資格確認書、有効期限を柔軟化 保険証廃止延期せず―岸田首相、…
2023年08月02日20時53分
現行の健康保険証を２０２４年秋に廃止しマイナンバーカードと一体化することに関し、岸田文雄首相が４日に記者会見し、新たな対応を説明することが分かった。複数の政府関係者が２日、明らかにした。廃止時期の延期は見送り、保険証の代わりに発行する「資格確認書」の有効期限は柔軟に対応する方向で調整している。
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