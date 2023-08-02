【ロンドン時事】２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日本株の大幅安や日本国債の長期金利上昇を受けて円が買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４２円台後半に上昇した。午前９時現在は１４２円５９～６９銭と、前日午後４時比６３銭の円高・ドル安。