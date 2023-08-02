維新、埼玉１４区に擁立方針 公明・石井幹事長の対抗馬
2023年08月02日16時24分
日本維新の会の藤田文武幹事長は２日の記者会見で、次期衆院選で公明党の石井啓一幹事長が出馬する埼玉１４区について、「もちろん（独自候補を）擁立する」と明言した。
維新は同日、公明党の赤羽一嘉幹事長代行が立候補する兵庫２区に新人を擁立。公明が候補者を決めた大阪３区、東京２９区、愛知１６区で選考を終えており、その他の選挙区でも対抗馬を立てる方針だ。
維新、埼玉１４区に擁立方針 公明・石井幹事長の対抗馬
2023年08月02日16時24分
日本維新の会の藤田文武幹事長は２日の記者会見で、次期衆院選で公明党の石井啓一幹事長が出馬する埼玉１４区について、「もちろん（独自候補を）擁立する」と明言した。
維新は同日、公明党の赤羽一嘉幹事長代行が立候補する兵庫２区に新人を擁立。公明が候補者を決めた大阪３区、東京２９区、愛知１６区で選考を終えており、その他の選挙区でも対抗馬を立てる方針だ。
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