芸備線再編へ再構築協議会 国への設置要請表明―ＪＲ西
2023年08月02日15時54分
ＪＲ西日本は２日、芸備線再編を話し合う再構築協議会設置について国に要請する意向を岡山・広島両県に表明した。
芸備線再編へ再構築協議会 国への設置要請表明―ＪＲ西
2023年08月02日15時54分
ＪＲ西日本は２日、芸備線再編を話し合う再構築協議会設置について国に要請する意向を岡山・広島両県に表明した。
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