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日本維新の会は２日、次期衆院選の公認候補となる選挙区支部長９人を発表した。熊本４区には、２０２１年の衆院選で立憲民主党から立候補し、落選した元職の矢上雅義氏を擁立した。現職を含めた候補は１１８人となった。その他の顔触れは次の通り。



維新、全国政党化へ手応え 仙台市議選、自・立危機感

東京２区 今村充▽同４区 石川雅俊▽神奈川１４区 熊坂崇徳▽愛知１区 山本耕一▽滋賀３区 出路真吾▽兵庫２区 阿部圭史▽奈良２区 服部知佳▽広島２区 金城政孝＝以上新。