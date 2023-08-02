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維新、衆院選に９人擁立　立民元職も

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維新、衆院選に９人擁立　立民元職も

2023年08月02日15時35分

日本維新の会のロゴ

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　日本維新の会は２日、次期衆院選の公認候補となる選挙区支部長９人を発表した。熊本４区には、２０２１年の衆院選で立憲民主党から立候補し、落選した元職の矢上雅義氏を擁立した。現職を含めた候補は１１８人となった。その他の顔触れは次の通り。

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　東京２区　今村充▽同４区　石川雅俊▽神奈川１４区　熊坂崇徳▽愛知１区　山本耕一▽滋賀３区　出路真吾▽兵庫２区　阿部圭史▽奈良２区　服部知佳▽広島２区　金城政孝＝以上新。

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