円相場、１４３円２６～２７銭 ２日正午現在
2023年08月02日12時08分
２日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４３円２６～２７銭と、前日（１４２円７１～７２銭）に比べ５５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４３円２６～２７銭 ２日正午現在
2023年08月02日12時08分
２日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４３円２６～２７銭と、前日（１４２円７１～７２銭）に比べ５５銭の円安・ドル高となった。
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