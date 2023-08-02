国民民主党の前原誠司代表代行（６１）は２日、衆院議員会館で記者会見し、党代表選（９月２日投開票）に出馬する意向を正式に表明した。「非自民、非共産の枠組みで政策本位で野党結集を進めたい」と述べた。再選を目指す玉木雄一郎代表（５４）との一騎打ちになる見通しだ。