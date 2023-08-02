【１面トップ】

〔朝日〕最も暑かった７月 平均２５．９６度 １２０年間分析 ４５年ぶり更新

〔毎日〕中間貯蔵施設 山口・上関検討 中国電、きょう町に提案 使用済み核燃料

〔読売〕がん経済負担 年２．８兆円 １兆円分は予防可能 がんセンター推計

〔日経〕石油・鉄鋼向けも価格調整 損保各社、企業保険で 不透明取引、さらに判明

〔産経〕露の愛国教育 過激化 新教科書で侵略正当化 「軍事教練」復活も検討

〔東京〕国有長期化 続く税投入 防衛産業強化 基本方針案に懸念 識者「民間譲渡に期限を」

【他の１面独自記事】

◆がれき用地 未確保８割 １０９自治体 本社調査 災害時 復旧遅れも（読売）

【共通ニュース】

◆損保ジャパン重点調査 ビッグモーター不正 金融庁方針

◆トヨタ営業益１兆円超 ４～６月期 半導体不足が緩和

◆ふるさと納税 最高９６５４億円 昨年度

◆そごう・西武社長を「解任」 セブン＆アイ 売却前進の公算大

◆ロシア 核の脅し 米欧などが非難 ＮＰＴ再検討 準備委

◆特殊詐欺 全国１９３億円被害 １～６月 最多は架空請求

◆関東甲信で雷雨、突風 各地で停電 羽田で３８０便欠航、遅延

◆神戸弘陵Ｖ 女子高校野球（続）