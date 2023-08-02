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２日の朝刊（都内最終版）☆１

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２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月02日07時27分

【１面トップ】
〔朝日〕最も暑かった７月　平均２５．９６度　１２０年間分析　４５年ぶり更新
〔毎日〕中間貯蔵施設　山口・上関検討　中国電、きょう町に提案　使用済み核燃料
〔読売〕がん経済負担　年２．８兆円　１兆円分は予防可能　がんセンター推計
〔日経〕石油・鉄鋼向けも価格調整　損保各社、企業保険で　不透明取引、さらに判明
〔産経〕露の愛国教育　過激化　新教科書で侵略正当化　「軍事教練」復活も検討
〔東京〕国有長期化　続く税投入　防衛産業強化　基本方針案に懸念　識者「民間譲渡に期限を」
【他の１面独自記事】
◆がれき用地　未確保８割　１０９自治体　本社調査　災害時　復旧遅れも（読売）
【共通ニュース】
◆損保ジャパン重点調査　ビッグモーター不正　金融庁方針
◆トヨタ営業益１兆円超　４～６月期　半導体不足が緩和
◆ふるさと納税　最高９６５４億円　昨年度
◆そごう・西武社長を「解任」　セブン＆アイ　売却前進の公算大
◆ロシア　核の脅し　米欧などが非難　ＮＰＴ再検討　準備委
◆特殊詐欺　全国１９３億円被害　１～６月　最多は架空請求
◆関東甲信で雷雨、突風　各地で停電　羽田で３８０便欠航、遅延
◆神戸弘陵Ｖ　女子高校野球（続）

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