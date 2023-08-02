ホンダの７月米新車販売、５６．９％増 供給網の混乱は継続
2023年08月02日02時33分
【ニューヨーク時事】ホンダの米子会社、米国ホンダが１日発表した７月の米新車販売台数は前年同月比５６．９％増の１１万１７６２台だった。半導体など部品供給網の混乱状況は昨年と比べ改善してきたものの、なお影響は続いているという。
ホンダの７月米新車販売、５６．９％増 供給網の混乱は継続
2023年08月02日02時33分
【ニューヨーク時事】ホンダの米子会社、米国ホンダが１日発表した７月の米新車販売台数は前年同月比５６．９％増の１１万１７６２台だった。半導体など部品供給網の混乱状況は昨年と比べ改善してきたものの、なお影響は続いているという。
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