スイス・ルガーノ、カリフォルニア州ウェストレイクビレッジ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 持続可能なグリッドスケールの蓄電ソリューションをリードする企業、エナジー・ボールト・ホールディングス(NYSE:NRGV)(以下「エナジー・ボールト」または「当社」)は、パートナーのアトラス・リニューアブルおよび中国天楹(CNTY)と共に、世界初のグリッドスケールEVx重力蓄電システム(GESS)が試運転の第一段階に入ったことを発表しました。

Energy Vault Announces Commencement of Commissioning of World’s First EVx™ Gravity Energy Storage System (Photo: Business Wire)