ボストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的なメディア・エンターテインメント技術の企業であるバックライトは、同社の最高執行責任者(COO)にベンジャミン・デボワ氏を任命したことを発表しました。デボワ氏は、メディア作成および制作ソリューションの大手プロバイダーであるテレストリームからバックライトに入社しました。前職では、2020年から最高収益責任者を務めていました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230801647954/ja/

Global media and entertainment technology company Backlight today announced the appointment of Benjamin Desbois to chief operating officer (COO) of Backlight. (Photo: Business Wire)