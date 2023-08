ベトナム、ハノイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的IT企業のFPTソフトウェアは、エンドツーエンドのデジタル・エクスペリエンス管理ソフトウェアにおいて世界的リーダー企業であるサイトコアよりライジング・スター賞を受賞したことを発表しました。この栄誉により、FPTソフトウェアは、 サイトコア・エコシステム内で最高の実績を誇るシルバーまたはゴールドレベルのパートナー企業の1社として、革新的なサイトコアソリューションズで顧客のニーズを特定し満たす優れた能力を備えていることが認められたことになります。

FPT Software has been recognized as a "Rising Star" in the 2023 Sitecore Partner Awards. (Graphic: Business Wire)