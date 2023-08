ドイツ、ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- プーマの『RE:GEN REPORTS』最終エピソード『健康と安全のことは、西洋が一番よく知っている?』のストリーミング配信が開始されました。このエピソードでは、サステナブル・ファッション・センターで知識交換の責任者を務めるMonica Buchan-Ng氏とプーマの最高調達責任者(CSO)であるAnne-Laure Descoursが司会を務め、北部の人々にとって「現場の人々がどれだけ[工場の労働状況]を改善しようと努力しているかを認識する」ことが重要であると視聴者に呼び掛けています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230801129180/ja/

The final episode of PUMA’s RE:GEN REPORTS is now available to stream: ‘When it comes to Health and Safety, does the West know best?’. (Photo: Business Wire)