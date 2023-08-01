ＤｅＮＡは１―２の七回に代打楠本の中前打など５安打を集めて３点を奪い、逆転した。九回にも宮崎が適時二塁打。今永は五回途中１失点。３番手山崎が２勝目、森原が３セーブ目。広島は２番手栗林が踏ん張れず、１分けを挟んで３連敗。