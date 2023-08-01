阪神が１０得点で大勝し、１分けを挟み３連勝。２―２の六回に梅野の押し出し四球と西純の３点二塁打で４点を勝ち越し、その後も佐藤輝の３ランなどで加点した。西純は６回２失点と粘り４勝目。中日は小笠原が打たれ、５連敗となった。