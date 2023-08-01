西武の高橋が８勝目 プロ野球・西武―ソフトバンク
2023年08月01日21時19分
西武が零封勝ち。高橋は制球に苦しみながらも７回無失点に抑えて８勝目を挙げた。打線は二回に長谷川の右前打で先制。四回は古賀の２点二塁打で突き放し、七回にも２点加えた。ソフトバンクは中盤までに３併殺打と拙攻が目立った。
西武の高橋が８勝目 プロ野球・西武―ソフトバンク
2023年08月01日21時19分
西武が零封勝ち。高橋は制球に苦しみながらも７回無失点に抑えて８勝目を挙げた。打線は二回に長谷川の右前打で先制。四回は古賀の２点二塁打で突き放し、七回にも２点加えた。ソフトバンクは中盤までに３併殺打と拙攻が目立った。
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