西武が零封勝ち。高橋は制球に苦しみながらも７回無失点に抑えて８勝目を挙げた。打線は二回に長谷川の右前打で先制。四回は古賀の２点二塁打で突き放し、七回にも２点加えた。ソフトバンクは中盤までに３併殺打と拙攻が目立った。