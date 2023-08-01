オリックスは三回に紅林の二塁打で先制。四回は頓宮のソロ、五回には頓宮の中前打と宗の２点二塁打でリードを広げた。山本は７回無失点で両リーグ最速の１０勝目。楽天は早川がつかまり、九回に２点を返すのが精いっぱいだった。