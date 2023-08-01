日本ハム、九回に逆転 プロ野球・ロッテ―日本ハム
2023年08月01日20時59分
日本ハムが逆転勝ち。１―２の九回に万波、マルティネスの連続ソロで試合をひっくり返した。加藤貴が７回２失点にまとめ、ロドリゲスが今季初勝利。田中正は１６セーブ目。ロッテは先制して優位に立ったが、益田がリードを守れなかった。
日本ハム、九回に逆転 プロ野球・ロッテ―日本ハム
2023年08月01日20時59分
日本ハムが逆転勝ち。１―２の九回に万波、マルティネスの連続ソロで試合をひっくり返した。加藤貴が７回２失点にまとめ、ロドリゲスが今季初勝利。田中正は１６セーブ目。ロッテは先制して優位に立ったが、益田がリードを守れなかった。
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