ヤクルトが競り勝って３連勝。七回１死一、三塁から長岡の内野ゴロの間に１点を先制。山野は丁寧に打たせて取り、７回無失点でプロ初勝利。田口が２５セーブ目。巨人は菅野が８回１失点と粘ったが打線が沈黙し、連勝は４で止まった。