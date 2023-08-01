円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年08月01日20時36分
【ロンドン時事】１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を控えて様子見ムードが広がり、１ドル＝１４２円台後半でもみ合った。正午現在は１４２円６９～７９銭と、前日午後４時比６９銭の円安・ドル高。
円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年08月01日20時36分
【ロンドン時事】１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を控えて様子見ムードが広がり、１ドル＝１４２円台後半でもみ合った。正午現在は１４２円６９～７９銭と、前日午後４時比６９銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル