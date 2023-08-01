関電、スペインで浮体式洋上風力に参画 年内運転開始目指す
2023年08月01日19時48分
関西電力は１日、スペイン北部のビルバオ港で行われている浮体式洋上風力発電設備の共同実証プロジェクトに参画すると発表した。発電容量は２０００キロワットで、年内の運転開始を目指す。
関電、スペインで浮体式洋上風力に参画 年内運転開始目指す
2023年08月01日19時48分
関西電力は１日、スペイン北部のビルバオ港で行われている浮体式洋上風力発電設備の共同実証プロジェクトに参画すると発表した。発電容量は２０００キロワットで、年内の運転開始を目指す。
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