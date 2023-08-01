ＤｅＮＡの森が右手首手術 プロ野球
2023年08月01日19時10分
ＤｅＮＡは１日、森敬斗内野手が横浜市内の病院で右手有鉤骨（ゆうこうこつ）摘出術を受けたと発表した。７月２９日の２軍戦で右手首を痛め、骨折していた。
ＤｅＮＡの森が右手首手術 プロ野球
2023年08月01日19時10分
ＤｅＮＡは１日、森敬斗内野手が横浜市内の病院で右手有鉤骨（ゆうこうこつ）摘出術を受けたと発表した。７月２９日の２軍戦で右手首を痛め、骨折していた。
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