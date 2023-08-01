アステラス製薬のロゴ

アステラス製薬は１日、早期退職者の募集に向けた協議を労働組合と始めたと発表した。労組の了承が得られれば、１２月に募集を開始し、２０２４年３月末の退職を予定する。対象者数は、２１年に実施した早期退職と同程度の５００人を見込む。