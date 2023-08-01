プロ野球速報 （１日）
2023年08月01日20時18分
＜セ＞
ヤクル １－０ 巨 人（９回表、東京ドーム）
阪 神 ６－２ 中 日（６回表、バンテリンドームナゴヤ）
ＤｅＮ １－１ 広 島（６回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
日ハム １－２ ロッテ（８回表、ゾゾマリン）
ソフト ０－３ 西 武（７回表、ベルーナドーム）
楽 天 ０－６ オリッ（７回裏、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１日）
2023年08月01日20時18分
＜セ＞
ヤクル １－０ 巨 人（９回表、東京ドーム）
阪 神 ６－２ 中 日（６回表、バンテリンドームナゴヤ）
ＤｅＮ １－１ 広 島（６回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
日ハム １－２ ロッテ（８回表、ゾゾマリン）
ソフト ０－３ 西 武（７回表、ベルーナドーム）
楽 天 ０－６ オリッ（７回裏、京セラドーム大阪）
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