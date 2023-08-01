田口広人 そごう・西武新社長（同社提供）

セブン＆アイ・ホールディングスは１日、売却計画が進む傘下の百貨店そごう・西武の林拓二社長（７０）が退任し、後任に田口広人常務（６２）が昇格する人事を発表した。同日付。セブン＆アイは「より推進力のあるトップへの交代で早期の売却を目指す」とコメントしており、事実上の解任。ずれ込んでいた交渉が近く決着する可能性が大きくなった。