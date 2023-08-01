パ・リーグ公示（１日） プロ野球
2023年08月01日16時27分
【出場選手登録】▽西武・鈴木将平外野手▽ロッテ・ブロッソー内野手
【同抹消】▽西武・金子侑司外野手、愛斗外野手（再登録は１１日以降）
パ・リーグ公示（１日） プロ野球
2023年08月01日16時27分
【出場選手登録】▽西武・鈴木将平外野手▽ロッテ・ブロッソー内野手
【同抹消】▽西武・金子侑司外野手、愛斗外野手（再登録は１１日以降）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
２日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(08/01 17:50)
２日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(08/01 17:47)
山西、３連覇へ意欲 競歩代表が合宿公開―世界陸上(08/01 17:47)
須磨ノ浦が４度目Ｖ 高校総体ソフトボール(08/01 17:46)
関西六大学野球、９月２日開幕(08/01 16:44)
セ・リーグ公示（１日） プロ野球(08/01 16:29)
セ・リーグ公示（１日） プロ野球(08/01 16:27)
パ・リーグ公示（１日） プロ野球(08/01 16:27)
なでしこジャパン、決勝Ｔに備え休養 ５日、ノルウェーと―サッカー女子Ｗ杯(08/01 16:21)
松山で９月２日開幕 東都大学野球秋季リーグ戦(08/01 16:19)
元韓国代表の南泰煕が加入 Ｊ１横浜Ｍ(08/01 16:10)
レッドソックスの吉田、イチローさんの前で無安打 米大リーグ(08/01 16:04)
野球教室とリニア体験 ＪＲ東海とＮＰＢがイベント企画(08/01 15:51)
マテウスがサウジ移籍 Ｊ１名古屋(08/01 15:48)
堀米、Ｘゲームズ２冠に手応え 五輪予選で巻き返せるか―スケートボード(08/01 15:33)
大谷、２安打２四死球 吉田、鈴木は無安打―米大リーグ(08/01 15:09)
明大駅伝監督に山本豪氏 陸上(08/01 15:01)
中島「決定的な仕事を」 ６年ぶりＪ１復帰―浦和(08/01 14:53)
３１日の日本選手 米大リーグ(08/01 14:35)
大谷の新たな同僚が活躍 米大リーグ・エンゼルス(08/01 12:30)
木村敬一、男子５０自で銀 パリ大会の出場枠獲得―世界パラ競泳(08/01 11:25)
筒香が独立リーグ入りへ ６月にレンジャーズ３Ａ退団―米大リーグ(08/01 11:06)
綿貫が２回戦へ 男子テニス(08/01 10:34)
「一匹おおかみ」の目 豊昇龍、勝ちへの執念―昇龍天目指す・大相撲（下）(08/01 09:56)
なでしこジャパン、快勝の陰にボランチの献身 走り回った長野と林―サッカー女子Ｗ杯(08/01 08:56)
ファビーニョがサウジ移籍 サッカー(08/01 08:18)
大谷、７度目の週間ＭＶＰ 今季３度目、ライアンに並ぶ―米大リーグ(08/01 07:30)
「自然との共存」もアピール 愛知・名古屋大会に友好のバトンを―杭州大会「西湖のほとりから」（下）(08/01 07:29)
日比野は２回戦へ 女子テニス(08/01 07:19)
ピッチクロックで時短 都市対抗で初導入、課題も―社会人野球(08/01 05:24)