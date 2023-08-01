関西電力子会社の関西電力送配電（大阪市）は１日、２０５０年に向けた将来ビジョンを策定したと発表した。脱炭素社会の実現や先端技術の発展を見据えながら、送配電事業にとどまらずに事業領域を拡大していくのが柱。将来的には多様な方法での電力供給も検討していくという。