村田製、フィリピンに新生産棟 ＭＬＣＣ需要増に対応
2023年08月01日15時53分
村田製作所は１日、フィリピン・バタンガス州の生産子会社で、新たな生産棟の建設を開始したと発表した。積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の中長期的な需要増加に対応できる生産体制の構築を目指す。
村田製、フィリピンに新生産棟 ＭＬＣＣ需要増に対応
2023年08月01日15時53分
村田製作所は１日、フィリピン・バタンガス州の生産子会社で、新たな生産棟の建設を開始したと発表した。積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の中長期的な需要増加に対応できる生産体制の構築を目指す。
こんな記事も
経済用語
経済
日航、４年ぶり黒字 ＡＮＡは純利益３０倍―４～６月期(08/01 18:37)
ＪＲ３社、４～６月期営業増益 経済正常化で鉄道利用回復(08/01 18:05)
イオン、ツルハ提案に賛成 筆頭株主、１０日総会(08/01 17:55)
新幹線をバットに再生 ＪＲ東海など(08/01 17:51)
トヨタ営業益、国内初の１兆円台 コロナ禍から生産・販売回復―４～６月期(08/01 17:44)
ニデック、ＴＡＫＩＳＡＷＡに回答書提出 ＴＯＢ提案で(08/01 17:32)
円相場、１４２円７１～７２銭 １日午後５時現在(08/01 17:10)
キユーピー、業務用卵の供給制限解除へ ９月までにほぼ再開(08/01 17:07)
大阪ガス、ＡＩで電力遠隔制御 デマンドレスポンスを推進(08/01 17:06)
そごう・西武社長交代 近く売却完了―セブン＆アイ(08/01 17:05)
名産品販売サイト、１カ月停止 「４７ＣＬＵＢ」、システム不具合(08/01 16:28)
７月新車販売、８．５％増 １１カ月連続プラス(08/01 16:19)
元事務総長が再就職規制違反 大学に職員情報提供―公取委(08/01 16:14)
三井住友海上、事前協議疑い 京成電鉄の保険入札で(08/01 16:04)
ふるさと納税、３年連続で最高 ２２年度、１兆円に迫る―総務省(08/01 16:03)
関西送配電、５０年ビジョンを策定 事業領域を拡大(08/01 15:58)
村田製、フィリピンに新生産棟 ＭＬＣＣ需要増に対応(08/01 15:53)
新中日ビルが完成 高さ１５８メートル、来春開業(08/01 15:36)
スイス、１５日に輸入規制撤廃 日本産食品、福島知事へ伝達(08/01 15:31)
３０４円高の３万３４７６円５８銭 １日の平均株価(08/01 15:10)
中小企業、「ＤＸに取り組んでいる」は２７％ サクサＨＤが経営者アンケート(08/01 14:52)
マツダ「ＣＸ－６０」値上げ 原材料・物流費高騰で１９万円(08/01 14:49)
ＪＲ西、京都駅ラウンジリニューアル ２日から、寝台列車「瑞風」の乗客専用(08/01 14:33)
花王、豪ボンダイサンズ社買収 スキンケア事業強化(08/01 14:29)
３カ月連続で金利低下 フラット３５(08/01 14:23)
関西エア、旅行中にＥＶ充電サービス 伊丹空港で国内最大規模(08/01 14:08)
鈴木金融相、徹底して事実確認 ビッグモーター不正で報告命令(08/01 12:39)
中国輸出規制「状況を注視」 松野官房長官(08/01 12:10)
円相場、１４２円５７～５８銭 １日正午現在(08/01 12:06)
２４６円高の３万３４１８円５３銭 １日午前の平均株価(08/01 11:39)
ビジネスワイヤ
PR TIMES