熱中症対策、改めて注意喚起 帰宅中の生徒死亡で―文科省
2023年08月01日14時29分
山形県米沢市で部活動帰りの女子中学生が熱中症の疑いで死亡したことを受け、文部科学省とスポーツ庁は１日までに、各都道府県の教育委員会などに事務連絡を出し、再発防止に向けた注意喚起を行った。
市教委「ガイドライン徹底不十分」 熱中症疑いの中学生死亡―山形
永岡桂子文部科学相は同日の閣議後記者会見で、「認識を新たにして、適切な対応をお願いしたい」と述べた。
熱中症対策、改めて注意喚起 帰宅中の生徒死亡で―文科省
2023年08月01日14時29分
山形県米沢市で部活動帰りの女子中学生が熱中症の疑いで死亡したことを受け、文部科学省とスポーツ庁は１日までに、各都道府県の教育委員会などに事務連絡を出し、再発防止に向けた注意喚起を行った。
市教委「ガイドライン徹底不十分」 熱中症疑いの中学生死亡―山形
永岡桂子文部科学相は同日の閣議後記者会見で、「認識を新たにして、適切な対応をお願いしたい」と述べた。
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