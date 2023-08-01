花王、豪ボンダイサンズ社買収 スキンケア事業強化
2023年08月01日14時29分
花王は１日、日焼け止めやスキンケア商品を展開する豪ボンダイサンズ社を買収すると発表した。花王の米豪子会社とともに７月２７日付で契約を締結。買収金額は数百億円規模で、２０２３年１２月期の連結業績に与える影響は軽微という。紫外線などの外部環境から肌を守る「スキンプロテクション領域」を強化する。
花王、豪ボンダイサンズ社買収 スキンケア事業強化
2023年08月01日14時29分
花王は１日、日焼け止めやスキンケア商品を展開する豪ボンダイサンズ社を買収すると発表した。花王の米豪子会社とともに７月２７日付で契約を締結。買収金額は数百億円規模で、２０２３年１２月期の連結業績に与える影響は軽微という。紫外線などの外部環境から肌を守る「スキンプロテクション領域」を強化する。
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