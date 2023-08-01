３カ月連続で金利低下 フラット３５
2023年08月01日14時23分
住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の８月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．７２～３．０８％（前月１．７３～３．０２％）、返済期間２０年以下は年１．２９～２．６５％（同１．３０～２．５９％）で、最低金利はいずれも３カ月連続で低下した。
３カ月連続で金利低下 フラット３５
2023年08月01日14時23分
住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の８月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．７２～３．０８％（前月１．７３～３．０２％）、返済期間２０年以下は年１．２９～２．６５％（同１．３０～２．５９％）で、最低金利はいずれも３カ月連続で低下した。
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