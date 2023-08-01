仏視察写真、自民幹部が注意
2023年08月01日13時07分
自民党の茂木敏充幹事長は１日の記者会見で、松川るい女性局長が海外研修先のフランスで撮影し、ＳＮＳに投稿した写真に批判の声が上がっていることに関し、小渕優子組織運動本部長から松川氏に「不適切な情報発信で誤解されることがないように」と注意したと明らかにした。
研修には女性局の国会議員や地方議員らが参加。松川氏はエッフェル塔前で塔を模したポーズを取る写真をＳＮＳに投稿し、批判を受け削除した。
仏視察写真、自民幹部が注意
2023年08月01日13時07分
自民党の茂木敏充幹事長は１日の記者会見で、松川るい女性局長が海外研修先のフランスで撮影し、ＳＮＳに投稿した写真に批判の声が上がっていることに関し、小渕優子組織運動本部長から松川氏に「不適切な情報発信で誤解されることがないように」と注意したと明らかにした。
研修には女性局の国会議員や地方議員らが参加。松川氏はエッフェル塔前で塔を模したポーズを取る写真をＳＮＳに投稿し、批判を受け削除した。
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