女性と乳児？はねられ死亡 駅で通過電車に飛び込む―愛知
2023年08月01日12時18分
１日午前８時１５分ごろ、愛知県稲沢市島町の名古屋鉄道名古屋線島氏永駅で、子ども連れの２人が、通過中の豊橋発名鉄岐阜行き特急電車（８両編成）にはねられ死亡した。消防によると、２０～３０代の女性と乳児とみられる。県警稲沢署が身元確認を進めるとともに、詳しい状況を調べている。
女性と乳児？はねられ死亡 駅で通過電車に飛び込む―愛知
2023年08月01日12時18分
１日午前８時１５分ごろ、愛知県稲沢市島町の名古屋鉄道名古屋線島氏永駅で、子ども連れの２人が、通過中の豊橋発名鉄岐阜行き特急電車（８両編成）にはねられ死亡した。消防によると、２０～３０代の女性と乳児とみられる。県警稲沢署が身元確認を進めるとともに、詳しい状況を調べている。
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