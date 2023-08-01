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〔朝日〕黒田緩和 封じられた懸念 日銀前総裁 言い切った数値目標「２」〔異次元緩和 １１年目の真実 日銀議事録から〕

〔毎日〕異次元緩和「全てやる」 就任初回、黒田氏主導 「ギャンブル」委員懸念 日銀決定会合１３年議事録

〔読売〕「特定重要」２３技術追加 経済安保 偽情報ＡＩ探知 能動的サイバー防御も

〔日経〕後発薬使用８割超す 薬剤費抑制は道半ば 政府 安定供給支援探る

〔産経〕学テ 中３英語振るわず 「話す」正答わずか１２％ 総合力要求、高難易度に

〔東京〕防衛増税先送りも 国債発行は不可避 外為特会余剰金３．４兆円 ２２年度 暮らしに必要な政策財源不足か

【共通ニュース】

◆京王線刺傷 懲役２３年判決 東京地裁支部 「無差別 凶悪で卑劣」

◆損保７社に報告命令 保険不正 ビッグモーターも 金融庁

◆国産ワクチン承認へ 第一三共 コロナ武漢株対応 厚労省

◆日経平均６００円超上昇 長期金利は９年ぶり水準

◆陸自性暴力事件 元上司が証言 五ノ井さん、法廷で倒れ搬送

◆自民フランス研修 批判受け写真削除 エッフェル塔前ポーズ

◆猿之助被告 保釈

◆なでしこ全勝 首位突破 Ｗ杯（続）