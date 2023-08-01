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１日の朝刊（都内最終版）☆１

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１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月01日07時07分

【１面トップ】
〔朝日〕黒田緩和　封じられた懸念　日銀前総裁　言い切った数値目標「２」〔異次元緩和　１１年目の真実　日銀議事録から〕
〔毎日〕異次元緩和「全てやる」　就任初回、黒田氏主導　「ギャンブル」委員懸念　日銀決定会合１３年議事録
〔読売〕「特定重要」２３技術追加　経済安保　偽情報ＡＩ探知　能動的サイバー防御も
〔日経〕後発薬使用８割超す　薬剤費抑制は道半ば　政府　安定供給支援探る
〔産経〕学テ　中３英語振るわず　「話す」正答わずか１２％　総合力要求、高難易度に
〔東京〕防衛増税先送りも　国債発行は不可避　外為特会余剰金３．４兆円　２２年度　暮らしに必要な政策財源不足か
【共通ニュース】
◆京王線刺傷　懲役２３年判決　東京地裁支部　「無差別　凶悪で卑劣」
◆損保７社に報告命令　保険不正　ビッグモーターも　金融庁
◆国産ワクチン承認へ　第一三共　コロナ武漢株対応　厚労省
◆日経平均６００円超上昇　長期金利は９年ぶり水準
◆陸自性暴力事件　元上司が証言　五ノ井さん、法廷で倒れ搬送
◆自民フランス研修　批判受け写真削除　エッフェル塔前ポーズ
◆猿之助被告　保釈
◆なでしこ全勝　首位突破　Ｗ杯（続）

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