ＮＹ株、続伸
2023年08月01日06時04分
【ニューヨーク時事】週明け３１日のニューヨーク株式相場は、米企業の業績に期待が高まる中を続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１００．２４ドル高の３万５５５９．５３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２９．３６ポイント高の１万４３４６．０２で引けた。
ＮＹ株、続伸
2023年08月01日06時04分
【ニューヨーク時事】週明け３１日のニューヨーク株式相場は、米企業の業績に期待が高まる中を続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１００．２４ドル高の３万５５５９．５３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２９．３６ポイント高の１万４３４６．０２で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル