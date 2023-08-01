女子ゴルフの最新世界ランキングが３１日付で発表され、アムンディ・エビアン選手権で３位に入った畑岡奈紗は前週から五つ上げて１４位だった。古江彩佳は１８位、山下美夢有は２１位。同選手権で同じく３位だった笹生優花は三つ上げて２４位。

ネリー・コルダ（米国）が高真栄（韓国）と入れ替わって１位に浮上した。 （時事）