ＮＹ円、１４２円台前半
2023年07月31日22時39分
【ニューヨーク時事】週明け３１日午前のニューヨーク外国為替市場では、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４２円台前半に下落している。午前９時現在は１４２円２５～３５銭と、前週末午後５時比１円１２銭の大幅な円安・ドル高。
ＮＹ円、１４２円台前半
2023年07月31日22時39分
【ニューヨーク時事】週明け３１日午前のニューヨーク外国為替市場では、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４２円台前半に下落している。午前９時現在は１４２円２５～３５銭と、前週末午後５時比１円１２銭の大幅な円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル