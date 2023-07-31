スズキは３１日、主力市場のインドで四輪車生産を効率化するため、現地の子会社を再編すると発表した。生産体制を統括し競争力を一段と強化する狙い。２０２３年度中に再編に必要な手続きを完了させる方針で、３０年度までに約４００万台規模の生産能力確保を目指す。