スズキ、インド四輪強化 子会社再編、年度内に完了
2023年07月31日21時04分
スズキは３１日、主力市場のインドで四輪車生産を効率化するため、現地の子会社を再編すると発表した。生産体制を統括し競争力を一段と強化する狙い。２０２３年度中に再編に必要な手続きを完了させる方針で、３０年度までに約４００万台規模の生産能力確保を目指す。
スズキ、インド四輪強化 子会社再編、年度内に完了
2023年07月31日21時04分
スズキは３１日、主力市場のインドで四輪車生産を効率化するため、現地の子会社を再編すると発表した。生産体制を統括し競争力を一段と強化する狙い。２０２３年度中に再編に必要な手続きを完了させる方針で、３０年度までに約４００万台規模の生産能力確保を目指す。
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