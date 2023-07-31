国内初の「Ｅ７ガソリン」 駐日米大使が販売企業訪問―名古屋市
2023年07月31日18時49分
国内で初めて米国産のバイオエタノールを７％混合した「Ｅ７ガソリン」を発売した中川物産（名古屋市）の本社を、エマニュエル駐日米大使が３１日、訪問した。エマニュエル氏は記者団に「（バイオエタノールは）気候変動やエネルギー安全保障に非常に恩恵がある」と強調した。
国内初の「Ｅ７ガソリン」 駐日米大使が販売企業訪問―名古屋市
2023年07月31日18時49分
国内で初めて米国産のバイオエタノールを７％混合した「Ｅ７ガソリン」を発売した中川物産（名古屋市）の本社を、エマニュエル駐日米大使が３１日、訪問した。エマニュエル氏は記者団に「（バイオエタノールは）気候変動やエネルギー安全保障に非常に恩恵がある」と強調した。
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