保険証廃止、１日にも閣僚協議 岸田首相
2023年07月31日18時05分
岸田文雄首相は、現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化する時期を巡り、８月１日に関係閣僚と協議する方向で調整に入った。政府関係者が３１日、明らかにした。
保険証廃止、１日にも閣僚協議 岸田首相
2023年07月31日18時05分
岸田文雄首相は、現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化する時期を巡り、８月１日に関係閣僚と協議する方向で調整に入った。政府関係者が３１日、明らかにした。
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