男子ゴルフの最新世界ランキングが３０日付で発表され、松山英樹は前週から二つ下げて３１位となった。金谷拓実は１２４位、比嘉一貴は１３１位。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）で変わらなかった。 （時事）