関西電力と日本生命保険のグループ会社、ニッセイプラス少額短期保険は３１日、停電時に発生した費用負担を補償する保険商品を開発したと発表した。業界初の試みで、個人向けに月々１００円で販売を開始。頻度はごく少ないものの、一度停電に遭うと被害が想定より大きいとのニーズを踏まえたという。