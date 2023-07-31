立民、木原副長官に質問状 文春報道で説明要求
2023年07月31日16時30分
立憲民主党は３１日、警視庁による妻の事情聴取が週刊文春で報じられた木原誠二官房副長官に対し、公開質問状を提出した。警察関係者との接触や岸田文雄首相への報告、記者会見の意向などについて、８月１日午前１０時までの回答を求めた。
木原副長官、取材避けて１カ月 岸田首相最側近、文春報道が影響
質問状はまた、立民が同日に予定する警察庁や内閣官房へのヒアリングに、木原氏も出席するよう要請した。
立民、木原副長官に質問状 文春報道で説明要求
2023年07月31日16時30分
立憲民主党は３１日、警視庁による妻の事情聴取が週刊文春で報じられた木原誠二官房副長官に対し、公開質問状を提出した。警察関係者との接触や岸田文雄首相への報告、記者会見の意向などについて、８月１日午前１０時までの回答を求めた。
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