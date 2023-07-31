パ・リーグ公示（３１日） プロ野球
2023年07月31日15時33分
【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク・和田毅投手▽ロッテ・小川龍成内野手（再登録は８月１０日以降）
パ・リーグ公示（３１日） プロ野球
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