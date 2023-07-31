１日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年07月31日15時32分
▽西武・高橋―ソフトバンク・有原（ベルーナドーム）
▽ロッテ・メルセデス―日本ハム・加藤貴（ゾゾマリン）
▽オリックス・山本―楽天・早川（京セラドーム大阪）
１日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年07月31日15時32分
▽西武・高橋―ソフトバンク・有原（ベルーナドーム）
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