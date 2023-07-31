４１２円高の３万３１７２円２２銭 ３１日の平均株価
2023年07月31日15時09分
３１日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３１７２円２２銭と前週末終値比４１２円９９銭高で終わった。出来高は概算で１９億９７００万株。
４１２円高の３万３１７２円２２銭 ３１日の平均株価
2023年07月31日15時09分
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